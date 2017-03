Mulher procurada por suspeita de assalto a loja é presa durante o evento Villa Mix

Manaus - Francy Fernanda Silva da Costa, conhecida como “Fernanda Loura”, 19, foi presa em cumprimento a mandado de prisão por roubo, durante o evento Villa Mix, realizado na Arena da Amazônia, zona centro-sul de Manaus, na noite de sábado (18). A jovem foi presa depois de publicar uma foto no Facebook, informando que ia para o show, conforme informações do delegado Rafael Allemand, do 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Conforme Allemand, a mulher era procurada desde o final de dezembro de 2016, suspeita de participar de um assalto a uma loja de confecções no bairro Zumbi, zona leste de Manaus.



Mulher disse em rede social que iria ao show

Foto: Reprodução Mulher disse em rede social que iria ao showFoto: Reprodução

Consta no site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) que “Fernanda Loura” já responde a um processo na justiça por furto, ocorrido no dia 12 de julho de 2016, em uma loja de roupas, na Rua Saldanha Marinho, Centro da capital.

De acordo com o delegado Rafael Allemand, na noite de sábado, os policiais foram informados que a mulher tinha publicado uma foto numa rede social dizendo que iria para o show na Arena Amazônia.

“Recebemos a informação e deslocamos uma equipe para a arena onde conseguimos efetuar a prisão da Fernanda durante o show”, disse.

A mulher foi indiciada pelo crime de roubo e seguiu neste domingo para o Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), na BR-174, segundo o delegado.