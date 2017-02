Mulher suspeita de incêndio que matou criança em Novo Aripuanã é encaminhada a prisão

Luzinete recebeu alta do hospital na manhã desta terça-feira (28); ela estava internada após ser agredida e ter parte do corpo queimado pela população do município

População tentou linchar a mulher após invadir delegacia de Novo Aripuanã. Foto: Divulgação/ Marcos Pinheiro

Manaus - Após passar 21 dias internada no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, zona sul, a dona de casa Luzinete da Costa Gama, 30, suspeita de um incêndio que matou uma criança de 2 anos em Novo Aripuanã, recebeu alta na manhã desta terça-feira (28). Luzinete estava sob custódia da Polícia Militar e após deixar o hospital foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisório Feminino (CDPF), situado na BR-174, onde vai esperar julgamento.A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria (Seap).

Luzinete foi presa no dia 6 de fevereiro, no município de Novo Aripuanã, após ser suspeita de atear fogo em uma casa e ocasionar a morte de uma criança de dois anos, conforme informações do Sargento Buzaglo Rodrigues, da Polícia Militar do município. De acordo com o delegado do Departamento de Polícia do Interior (DPI), Mariolino Brito, a suspeita praticou o crime ao desconfiar que uma das moradores do imóvel estava mantendo relacionamento extraconjugal com o marido dela.

No dia 7, a dona de casa foi agredida e teve parte do corpo queimado, dentro da delegacia de Novo Aripuanã, após um grupo de moradores invadir a 73ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) e atear fogo em uma das celas.

Além da criança, Marciane França Castro, 26, morreu, com queimaduras de 2º grau, após ter 55% do corpo queimado. Ela também estava internada no mesmo hospital que a dona de casa e foi vitima do incêndio criminoso. Um menino, de cinco anos de idade e um bebê, de nove meses de idade, que também foram vítimas, ficaram internados no Pronto-Socorro da Criança, uma na zona sul e outra na oeste.