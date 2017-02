Mulher suspeita de ter matado a companheira a facadas é presa, em Manaus

Andreza Souza dos Santos, 29, foi encontrada morta com 20 facadas na manhã desta segunda-feira, na zona norte da capital

Leila Jerônimo tinha um relacionamento de 12 anos com a vítima. Foto: Caique Varella

Manaus - Leila Jerônimo, a principal suspeita de ter matado a facadas a companheira Andreza Souza dos Santos, 29, foi presa pela Polícia Militar na loja onde trabalha na manhã desta segunda-feira (6), no Centro de Manaus. Andreza Souza dos Santos, 29, foi encontrada morta nesta manhã, na Rua Buriti, comunidade jornalista Luiz Otávio, bairro Monte das Oliveiras, zona norte da capital.

Vizinhos contaram que viram a suspeita sair "muito nervosa" na manhã desta segunda-feira, no carro dela. Policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) afirmaram que Leila foi presa no trabalho dela, em uma loja de roupas, na Rua Epaminondas, no Centro, após uma investigação da PM.

“Encontramos informações na casa sobre um endereço da infratora, então fomos até o local e realizamos a prisão dela”, disse um tenente da PM, que pediu para não ter o nome divulgado.

O delegado titular da 26º DIP, Raul Neto, afirmou que a faca usada no crime foi encontrada no local e apreendida e ele trabalha com a hipótese de crime passional.

Leila foi indiciada por homicídio no 26º DIP, no bairro Santa Etelvina, zona norte. Em depoimento, a suspeita negou e disse que ao sair pela manhã de casa a companheira estava viva.

Entenda o caso

A vendedora Andreza Souza dos Santos, 29, foi encontrada morta com 20 facadas, na manhã desta segunda-feira (6), na Rua Buriti, comunidade jornalista Luiz Otávio, bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus.

Em depoimento, a policiais militares da 26ª Cicom, o irmão da vítima, Alan Carlos Souza, 26, informou que trabalha à noite e, ao chegar em casa, por volta das 8h, encontrou a irmã com várias facadas no braço, abdômen e tórax.

Ainda segundo o irmão de Andreza, a vítima tinha um relacionamento com Leila e as duas viviam juntas há 12 anos.