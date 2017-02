Mulher que teve 55% do corpo queimado em incêndio criminoso morre em Manaus

Ela foi a segunda vítima do incêndio que, segundo a Polícia Civil, foi cometido por Luzinete de Castro; uma criança de 2 anos morreu no local

Populares agrediram Luzinete após o crime e ela precisou ser socorrida pela PM. Foto: Divulgação/ Marcos Pinheiro

Manaus - Marciane França Castro, 26, morreu, com queimaduras de 2º grau, na manhã desta terça-feira (14), após ter 55% do corpo queimado em um incêndio criminoso. De acordo com a Polícia Civil, o crime foi cometido por Luzinete da Costa Gama, 30, no último dia 7 de fevereiro, em Novo Aripuanã (distante 227 quilômetros de Manaus).

Maricane foi a segunda vítima do incêndio, que segunda a polícia. foi causado por Luzinete e matou uma criança de 2 anos no local. Após o crime, populares invadiram a delegacia do município para agredir Luzinete, que teve 20% do corpo queimado e foi internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UIT) do Centro de Tratamento para Queimados (CTQ) do Pronto-Socorro do Hospital 28 de Agosto.

A vítima estava internada há uma semana no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na zona centro-sul de Manaus, e morreu após apresentar complicações na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do local, conforme informou a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Saúde (Susam).