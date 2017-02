Mulheres são presas com 20 quilos de drogas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes

As duas mulheres foram abordadas no momento em que faziam o check in. Foto: Divulgação

Manaus – Devanilza Chagas de Lima, 46, e Cleinara Pinto de Miranda, 27, foram presas, na madrugada desta sexta-feira (17), com 20 quilos de drogas, durante check in, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. De acordo com o capitão Renan Carvalho, do Comando de Policiamento Especializado (CPE), a droga tinha como destino Fortaleza (CE).

Carvalho informou que policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) receberam uma denúncia anônima via Whatsapp que as duas mulheres embarcariam de Manaus para Fortaleza com drogas.

Conforme o capitão da PM, por meio das características delas, os policiais encontraram a dupla realizando check-in.

As drogas estavam nas malas das suspeitas

Foto: Divulgação

Elas foram encaminhadas para a sala da Polícia Federal no aeroporto e os policiais encontraram as drogas dentro de duas malas.

A dupla foi levada para a Superintendência da PF, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste, onde foram autuadas por tráfico de drogas. Elas serão encaminhadas ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF).