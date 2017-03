Mulheres suspeitas de assaltar autoescola são presas, em Manaus 

Crime ocorreu no dia 13 de março, na Avenida Cosme Ferreira. Dupla já estava com mandado de prisão preventiva expedido desde o dia 18 de março, pela juíza Andrea Jeane Silva de Medeiros

Beatriz Lohane dos Santos Lima, 18, e Carla dos Santos Ribeiro, 21, foram presas na manhã desta terça. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - Beatriz Lohane dos Santos Lima, 18, e Carla dos Santos Ribeiro, 21, foram presas na manhã desta terça-feira (21) em uma casa no bairro São Jorge, na zona oeste da capital, suspeitas de realizarem um assalto a uma autoescola, no dia 13 de março, na Avenida Cosme Ferreira, na zona leste.

Segunda a delegada Joyce Coelho,do 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a polícia recebeu uma denúncia anônima informando o lugar onde as duas amigas estavam, e conseguiram chegar na casa. A dupla já estava com mandado de prisão preventiva expedido desde o dia 18 de março, pela juíza Andrea Jeane Silva de Medeiros

No local onde as amigas estavam, a polícia encontrou um revólver calibre 38 com três munições intactas, 30 porções de maconha, R$ 740 em espécie, além de quatro celulares e produtos estéticos, como maquiagem, levados de alunos da autoescola.

"As duas amigas já são acostumadas na prática de assalto. Inclusive, as duas já têm passagem, quando menores, pela delegacia do menor infrator" disse a delegada.

Beatriz e Carla fora autuadas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Elas também foram indiciadas por roubo majorado. As amigas devem ser levadas nesta quarta-feira, para o Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), na BR 174.