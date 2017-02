Mulheres são presas com drogas e revólver na zona norte de Manaus

Entre as drogas apreendidas estão: maconha, cocaína e oxi. Material para preparo da droga e um revólver calibre 38 também foram apreendidos com a dupla

Suspeitas foram autuadas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Foto: Divulgação/PC

Manaus - Antonia Braga Cardoso, conhecida como "Cachoeira", 28, e Gleiciane Gomes Soterio, 18, foram presas, na manhã desta quinta-feira (9), com aproximadamente um quilo de drogas, em uma casa na rua Genipapo, bairro Santa Etelvina, zona norte de manaus. As duas mulheres são amigas e estavam em posse de um revólver calibre 38, além de um caderno com anotações de devedores de drogas, conforme informações da equipe de investigação do 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Segundo a equipe de investigação do 26º DIP, as mulheres já eram monitoradas por envolvimento com o tráfico de drogas, na rua Genipapo, considerada área vermelha para a comercialização de entorpecente.

Entre as drogas apreendidas estão: maconha, cocaína e oxi. Material para preparo da droga e R$ 80 em espécie também foram apreendidos.

Conforme a equipe de investigação, a droga estava na casa onde Antonia morava, mas pertencia a outro traficante da área, que não teve o nome divulgado. Antonia e Gleiciane foram autuadas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Na manhã desta sexta-feira (10), as duas serão levadas para audiência de custódia no Fórum Enoch Reis.