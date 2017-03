Mulheres são presas suspeitas de furto e receptação de veículos, no Santa Etelvina

Renata e Elen foram presas e encaminhadas ao 26º Distrito Integrado de Polícia. Foto: Divulgação/PM

Manaus - Elen Daiana Picanço Duarte, 23, e Renata da Silva Marques, 25, foram presas, na manhã desta quinta-feira (9), por suspeita de envolvimento em furtos e receptação de veículos, no Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. As informações são do comandante da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) tenente-coronel Álvaro Cavalcante.

Elen foi presa na casa dela, na Rua 13, comunidade Jardim Fortaleza, no Santa Etelvina. No local, os policiais encontraram um moto, de placa NAV-8179, que havia sido furtada durante madrugada desta quinta-feira. O veículo foi localizado após o dono ter monitorado por meio do GPS.

Após detida, Elen informou que na casa vizinha havia um desmanche. No local, os policiais encontraram uma moto, de placa NAZ-3845, e dois motores, tudo com restrição de roubo. Renata e Elen foram presas e encaminhadas ao 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP).