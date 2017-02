PRF multa mais de 40 motoristas por excesso de velocidade na BR-174

A PRF informou ter flagrado motoristas com velocidade de até 181 km/h, mais de 50% acima do limite permitido; multa por infração é de R$ 880,41

Excesso de velocidade é responsável pela maioria dos acidentes com mortes que acontecem nas rodovias federais do país, segundo a PRF. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - Mais de 40 motoristas foram flagrados transitando acima do limite de velocidade permitida, na rodovia BR-174 (Manaus-Boa Vista), em uma fiscalização realizada, no dia 2 de fevereiro, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), conforme informou a assessoria de imprensa do órgão. A PRF informou ter flagrado motoristas com velocidade de até 181 km/h, mais de 50% acima do limite permitido que é 100 km/h.

Conforme a PRF, os policiais rodoviários federais usaram aparelho de radar portátil para identificar os veículos que transitavam acima do limite permitido, situação caracterizada com infração gravíssima que resulta em aplicação de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista, além da apreensão do documento e suspensão imediata do direito de dirigir, e pagamento de multa no valor de R$ 880,41.

O excesso de velocidade é responsável pela maioria dos acidentes com mortes que acontecem nas rodovias federais do país, segundo a PRF, acompanhado de ultrapassagem indevida e falta de atenção, resultando em, pelo menos, lesões graves. A PRF acrescentou que houve um aumento de 60%, em relação a 2015, no número de veículos autuados, por velocidade incompatível, nas rodovias federais do Amazonas.