Município é condenado a indenizar mãe de garoto morto com meningite, por negligência

A indenização foi fixada pelo juiz Paulo Feitoza em R$ 200 mil para danos morais. Foto: Danilo Mello/Acervo-DA

Manaus - O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) informou que a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Manaus condenou o Município a indenizar, por danos morais e materiais, a mãe de uma criança de 4 anos que morreu após ser submetida a atendimento médico em unidades municipais, depois de ter contraído meningite, em 2004.

A indenização foi fixada pelo juiz Paulo Feitoza em R$ 200 mil para danos morais e uma pensão mensal no equivalente a dois terços do salário-mínimo desde a data em que o menor completaria 14 anos até os 25 anos e, a partir daí, reduzido para um terço até a data em que o mesmo completasse 65 anos, por danos materiais.

A mãe entrou com a ação em outubro de 2007, três anos depois do óbito da criança, afirmando que houve negligência por parte de agentes públicos médicos e relatando que o filho foi internado em uma unidade de saúde municipal com sintomas de febre e vômito e que inicialmente foi atendido por dois médicos plantonistas, mas que não foram realizados exames no filho, que recebeu apenas medicação para febre.

Segundo a ação, após seis horas o menino foi transferido para o Pronto-Socorro da Criança da zona sul, onde acabou sendo diagnosticado com suspeita de meningite. O tratamento foi iniciado 12 horas depois de o mesmo ter adentrado na primeira unidade de saúde municipal, segundo a mãe, que informou que daí em diante o estado do menor se agravou, culminando na morte.