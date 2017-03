Mulher conhecida como 'Musa do Pará' é presa por tráfico de drogas em Manaus

Suspeita foi presa na tarde de terça-feira. Foto: Raquel Miranda

Manaus - Joselina Seixas de Oliveira, 25, conhecida como ‘Musa do Pará’ foi presa na tarde da última terça-feira (21) na Rua Doutor Almino Alves Affonso, comunidade Gustavo Nascimento, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus, por suspeita de tráfico de drogas, de acordo com o delegado Jander Mafra, do 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

“A Joselina fazia o refino e distribuição das drogas na região”, disse o delegado Jander Mafra.

Conforme Mafra, os investigadores prenderam a suspeita por meio de denúncias anônimas. De acordo com ele, uma equipe do 13º DIP montou campana no local indicado das delações, quando perceberam a aproximação de um carro, modelo Gol, com película escura e viram Joselina recebendo uma bolsa.

Ainda segundo Mafra, ao perceber que os investigadores da Polícia Civil iria abordar, o veículo conseguiu fugir do local. Ao bater na porta da casa da jovem, os policiais encontraram a bolsa com quatro pedras de cocaína , maconha e balança.

Em depoimento, a jovem informou que estava guardando drogas por R$ 200, pois estava desempregada.

Joselina foi autuada por tráfico de drogas. Ela foi encaminhada a audiência de custódia no Fórum Henoch Reis, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus.