Homem é suspeito de tentar matar ex-companheira a facadas, no São Francisco

De acordo amigos da vítima, o crime foi praticado porque o homem não aceitava o fim do relacionamento. Caso é acompanhado pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher

Após término, segundo familiares, vítima passou a ser perseguida e ameaçada de morte por Cledson. Foto: Divulgação/PM

Manaus - Uma estudante de 26 anos foi atingida com 13 facadas pelo ex-companheiro, identificado como Cledson da Silva Lima, 28, na Rua Doutor Joaquim Tanajura, bairro São Francisco, zona sul de Manaus. De acordo amigos, o crime foi praticado porque o homem não aceitava o fim do relacionamento. O caso é acompanhado pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

Uma amiga da estudante, que pediu para não ter o nome divulgado, informou que a tentativa de homicídio foi praticada na noite da última sexta-feira (17). De acordo com ela, a jovem estava indo para a escola quando foi atacada pelo ex-companheiro.

A mulher foi atingida com facadas no rosto, na nuca e no peito. Após o crime, o suspeito fugiu. Segundo a família, a estudante foi socorrida por moradores e levada ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, de onde recebeu alta médica nesta segunda-feira (20).

Familiares informaram que a estudante mantinha um relacionamento conjugal com Cledson há dois anos e sofria constantes agressões. Há cerca de três meses, ela havia decidido se separar do companheiro e desde então, segundo a família, passou a ser perseguida e ameaçada de morte.