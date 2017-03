STJ nega habeas corpus para suspeito de ordenar massacre no AM

‘Parazinho’ é suspeito de comandar o massacre direto do presídio federal de Catanduvas, no Paraná. Foto: Divulgação

Manaus - O ministro do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) Joel Ilan Paciornik negou o habeas corpus impetrado pela defesa do presidiário Bruno Henrique Assis Bezerra, o ‘Parazinho’, um dos lideres da facção Família do Norte (FDN) e suspeito de ordenar de dentro da Penitenciaria Federal de Catanduvas, no Paraná, o massacre que ocorreu, no dia 1º de janeiro, em Manaus, onde 56 detentos foram mortos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).

A advogada Paloma Gurgel de Oliveira Cerqueira pediu a retirada imediata de Bruno do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), alegando que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que a decisão de inserção do preso no regime especial ocorreu sem oportunidade de manifestação da defesa. Ela alegou, ainda no pedido, que não houve a devida instauração do processo administrativo disciplinar para apuração da falta grave.

Em decisão ao pedido, o relator do caso negou a retira do detento do RDD, alegando que a impetração sequer deveria ser reconhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) e do próprio STJ. Na decisão, o ministro afirma que não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e do periculum in mora (perigo na demora), elementos autorizadores para a concessão da tutela de emergência.

“Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. Por tais razoes indefiro o pedido de liminar”, diz trecho do documento.

Bruno foi conduzido ao RDD pelo Juízo da Seção de Execução Penal de Catanduvas/PR a pedido no Ministério Público Federal do Amazonas (MPF-AM) devido ao mesmo ser apontado como um dos envolvidos no massacre ocorrido, dia 1º de janeiro, no Compaj. Bruno é considerado pela polícia como o braço direito do líder da FDN, João Pinto Carioca, o ‘João Branco’.