TCE nega liminar para suspender repasse de verbas a escolas de samba de Manaus

Na decisão, o conselheira sustentou que não haver “risco de lesão ao erário". Foto: Márcio Silva/ Aquivo-DIÁRIO

Manaus - A conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE) Yara Lins dos Santos negou nesta sexta-feira (3) pedido liminar do Ministério Público de Contas (MPC) para suspender repasses de R$ 2,8 milhões da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (MANAUSCULT) para as escolas de samba de Manaus. Os recursos são destinados a preparação dos desfiles das agremiações.

Na decisão, o conselheira sustentou que não haver “risco de lesão ao erário, uma vez que,sendo constatada qualquer falha na execução do gasto combatido no prosseguimento do trâmite ordinário da representação, é possível a responsabilização e condenação do Gestor ao ressarcimento dos valores. Ademais, sobre o risco de lesão ao interesse público, ponto esse frisado pelo representante, é necessário que se atente ao fato de que o recurso em questão encontra respaldo na Lei Orçamentária( LOA) do município de Manaus, tendo esse instrumento, após o devido trâmite legislativo, autorizado o dispêndio.”, citou.

Em outro trecho da decisão, Yara afirma que a representação ingressada pelo MPC continuará a tramitar no Tribunal, ainda que o pedido liminar tenha sido negado. “Ressalto que a análise proferida nesta peça restringiu-se acerca da possibilidade de concessão da medida cautelar, que intenciona a suspensão dos gastos com escolas de samba e blocos e bandas de rua nas festividades carnavalescas de 2017”, escreveu a conselheira.

No pedido ingressado pelo MPC, o órgão cita que ao TCE aprovou a Resolução 8, de 30 de agosto de 2016, que qualificou, em tese (prejulgado dos casos concretos) como ilegítimas e comprometedoras das contas pública as despesas realizadas, no contexto ainda atual de severa crise econômica, com custeio de eventos festivos, em havendo precariedade na oferta dos serviços públicos essenciais de saúde, saneamento e educação.

Na representação, o MPC requereu a suspensão dos efeitos dos Editais de Chamamento Público 9/2016 e 1/2017 – Manauscult, para selecionar organizações da sociedade civil interessadas em celebrar ajustes de fomento a serviços e estrutura para eventos de bandas e blocos de rua e "execução de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, "A", "B" e "C", do Carnaval de 2017.O primeiro edital prevê a liberação de até R$ 1.300.000,00 para os blocos e bandas de rua. Já o segundo edital intenciona o repasse de até R$ 1.537.995,00para fomento ao desfile das escolas de samba. Adicionando, ambos editais perfazem um montante de gastos de R$ 2.837.995,00.