Nove bares de Manaus são interditados durante a operação “Mdina 5”

Segundo a PC, serão instaurados inquéritos policiais acerca das irregularidades encontradas ao longo da operação. Foto: Divulgação/PC

Manaus - Nove bares situados nas zonas sul e centro-sul da capital foram interditados, na noite dessa sexta-feira (3), durante a Operação "Mdina 5", deflagrada para combater crime de poluição sonora em bares nessas áreas da cidade e cumprir requisições feitas por representantes do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM). De acordo com o delegado Samir Freire, da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema), 12 bares eram alvos da ação mas três estavam fechados.

Segundo o fiscal da Semmas Davi Cruz, nove bares sofreram interdição para o uso do sistema sonoro. Também houve autuações por ausência de licença municipal e por descumprimento da licença, em função do uso inadequado da permissão. Foram apreendidas dez aparelhagens, entre caixas e mesas de som, de acordo com o fiscal.

Irregularidades foram encontradas em bares situados no Conjunto Parque das Laranjeiras, no bairro Flores; Conjunto Eldorado, no bairro Parque Dez de Novembro; Conjunto Morada do Sol, no bairro Aleixo; Conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças; Centro, Cachoeirinha e Praça 14 de Janeiro.

O delegado da Dema enfatizou que serão instaurados inquéritos policiais acerca das irregularidades encontradas ao longo da operação. Samir Freire disse, ainda, que os proprietários dos bares onde foram identificadas as violações estarão sujeitos a infrações administrativas, multas e Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs).

Além das equipes da Dema, os trabalhos contaram com o reforço de policiais civis lotados no 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental do Amazonas (BPAmb), fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e servidores do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).