Nove presos da Vidal Pessoa seguem foragidos 

A fuga da Cadeia Pública aconteceu na madrugada deste domingo, pelo telhado. Foto: Carla Albuquerque

Manaus – Dos 14 detentos que conseguiram fugir, na madrugada deste domingo (26), da Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, no Centro, nove continuam foragidos. Cinco deles já foram localizados, sendo que três foram encontrados mortos em uma área de mata do Tarumã, na zona oeste de Manaus.

Conforme lista apresentada pela Secretaria de Administração Penitenciaria (Seap), entre os fugitivos está Jones dos Remédios Martins, 26, o Bactéria, que cumpre pena por latrocínio (roubo seguido de morte).

Bactéria, segundo a polícia, iria pagar, por meio da companheira dele cerca de R$ 1 mil ao agente penitenciário Hermes Alberto Ugarte Júnior, 62, no último dia 5, para facilitar a entrada de celulares, armas e outros materiais ilícitos na cadeia. O esquema foi descoberto e o agente acabou preso.

Bactéria cumpria pena por latrocínio

Foto: Divulgação

Além de Bactéria ainda estão foragidos: Alexsandro de Souza Reis, 29, (roubo), Arlisson Matos Pereira, 24, (estupro), Claudiomar Ribeiro de Sá, 26, (tráfico) Elivaldo Silva da Costa, 37, (roubo), Janilson Monteiro da Frota, 19, (homicídio).

Também estão sendo procurados: José Augusto da Rocha Junior, 35 (roubo), Leonardo Elias Nahmis de Oliveira, 26, o Pezinho, (homicídio) e Paulo Guilherme Carvalho da Silva, 25 (roubo).

Outros dois presos: Etelvino Barbosa de Amorim Júnior e Jeferson Soares da Costa foram recapturados pela Polícia Militar (PM) ainda nas proximidades da Cadeia Pública.

Já os detentos Breno Custódio de Jesus, 23, Douglas da Silva Costa, 23, e Edgar de Souza Ribeiro, 29, foram encontrados mortos no Ramal da Piçarra, no Tarumã, na manhã deste domingo. De acordo com a Polícia Civil, eles foram executados a tiros. Os suspeitos e a motivação ainda são investigados.

Os presos foram transferidos para o prédio da Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa no dia 2 de janeiro deste ano. A medida aconteceu após rebeliões e alterações em três presídios da capital. No Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), a rebelião terminou com 56 mortos, a mais violenta da história do Amazonas.