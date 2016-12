Número de domicílios sem acesso à internet no AM cresceu em 2015, aponta IBGE

Em 2014, o quantitativo de não usuários do serviço era de 48,3% da população, número que evoluiu para 50,4% no ano seguinte

As 557 mil casas sem conexão à internet representam 53,3% dos domicílios existentes no Estado, em 2015. Foto: Reprodução

Manaus - Mais da metade das residências no Amazonas não tinham acesso à internet, em 2015, cenário que piorou em relação ao ano anterior. Os dados estão no Suplemento da Pnad 2015: Acesso à Internet e à Televisão e Posse de Telefone Móvel Celular para Uso Pessoal, divulgada nesta quinta-feira (22) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As 557 mil casas sem conexão à internet representam 53,3% dos domicílios existentes no Estado, em 2015. No ranking nacional de casas sem internet, o Amazonas é o 11º Estado. Em 2014, 509 mil domicílios não tinham acesso à internet no Amazonas. O quantitativo representava 49,1% do total de residências do Estado.

Os dados do IBGE apontam que houve crescimento no número de pessoas, no Amazonas, que não tem acesso à internet. Enquanto em 2014 1,52 milhão de pessoas de 10 anos ou mais não tinha acesso à internet, em 2015 esse número cresceu para 1,62 milhão de pessoas. Em 2014, o quantitativo de não usuários do serviço era de 48,3% da população, número que evoluiu para 50,4% no ano seguinte.

A pesquisa do IBGE também mostrou que 488 mil residências amazonenses tinham acesso à internet no ano passado. Desse total, 243 mil (49,7%) usavam somente telefone celular como meio de usar internet, o que representou 983 mil usuários.

Das 3,21 milhões de pessoas, contabilizadas pelo IBGE com 10 anos ou mais de idade no Amazonas, 2,21 milhões tinham celular para uso pessoal. Ou seja, 68,9% da população com 10 anos ou mais tinham um aparelho móvel em 2015. Em 2014, 2,26 milhões de pessoas tinham um celular no Estado.

Idade, escolaridade e rendimento

Das 1,59 milhão de pessoas que utilizou internet em 2015, apenas 38 mil eram pessoas de 60 anos ou mais. A pesquisa também mostrou que 190 mil cidadãos dessa faixa etária tinham um telefone celular para uso pessoal.

A maioria dos usuários de internet se concentrou, em 2015, na faixa de 30 a 39 anos (351 mil), seguido de pessoas de 15 a 19 anos (255 mil). Outros 249 mil usuários tinham de 20 a 24 anos.

Dos cidadãos com acesso à internet, 567,3 mil ou 35,5% tinham Ensino Médio completo. Os cidadãos sem instrução e com Ensino Fundamental incompleto representaram 22,9% (365,5 mil) dos usuários.

Os dados apontam que 741 mil pessoas que não tinham emprego tiveram acesso à internet. Outras 644 mil pessoas declararam não ter rendimentos, mas declararam ser usuários de internet.

Já o rendimento médio mensal per capita dos domicílios com acesso à internet era de R$ 1.156 em 2015, bem acima do rendimento dos que não tinham esse serviço (R$ 573).