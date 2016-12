Número de mortes no trânsito cresceu 1% no AM, aponta estudo

Em 2014, 459 pessoas morreram, vítimas de acidentes de trânsito, no Amazonas. Foto: Arquivo/Eraldo Lopes

Manaus - A terceira edição do estudo ‘Retrato da Segurança Viária’ aponta que 459 pessoas morreram, vítimas de acidentes de trânsito, no Amazonas, quantidade 1% superior ao ano anterior. Divulgado nessa quinta-feira (22), o número se refere a registros de acidentes ocorridos em 2014, dados recentes compilados com base em entidades federais, como o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

Conforme o estudo, a quantidade de óbitos relacionados a acidentes de trânsito indicam que foram 11,9 óbitos a cada 100 mil habitantes no Estado. Para a direção do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), a imprudência dos motoristas é o principal motivo para explicar a quantidade de mortes no trânsito no Amazonas.

Na Região Norte, conforme o estudo, foram 3.768 mortes em 2014, um crescimento de 3,9% em relação a 2013, apresentando uma fatia de 8,5% do total de óbitos do País. Conforme as estatísticas, foram 20.440 feridos por acidentes de trânsito, entre 2013 e 2014, na região.

Conforme o estudo, a condição das estradas da região levanta preocupação. De acordo com o relatório, 43% das rodovias federais e estaduais foram avaliadas como ruins ou péssimas e apenas 2% delas foram consideradas ótimas. Além disso, a bebida alcoólica é um dos motivos relacionados aos acidentes de trânsito. “Quando associada à direção, (a bebida) também se torna um fator de risco no trânsito”, esclarece Pedro Mariani, vice-presidente de relações corporativas da Ambev.

Para o diretor-presidente do Detran-AM, Leonel Feitosa, o consumo de bebida alcoólica é um dos itens que levam o motorista à imprudência, ao lado do excesso de velocidade e do uso do celular.“Quando você faz uma dessas coisas, está sendo imprudente, ameaçando a própria vida e a de quem está na rua e que não tem culpa de nada”, disse Feitosa.

Outro item que o relatório destaca é a predominância de usuários de motocicletas entre os óbitos nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. De acordo com o diretor-presidente do Detran-AM, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) realiza, em média, anualmente, 500 cirurgias ortopédicas em vítimas de acidentes de trânsito em Manaus. Desses procedimentos cirúrgicos, segundo Leonel, pelo menos, 85% dos pacientes se envolvem em acidentes com motocicletas. “Em geral, são jovens de 18 a 30 anos que agiram com imprudência”, acrescentou o diretor do Detran-AM.

Em todo o País, conforme o estudo, usuários de automóveis representam 32% das pessoas que morreram nas ruas e estradas brasileiras, em 2014, seguidos pelos pedestres (24%), bicicletas (4%) e caminhões e ônibus (3%).

O documento foi compilado pela Companhia de Bebidas das Américas (Ambev) em parceria com a consultoria Falconi. Além do Denatran, o ‘Retrato da Segurança Viária’, deste ano, também se baseia em dados fornecidos pela Associação Nacional dos Transportes Públicos (ANTP), Datasus (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e a Organização Mundial da Saúde (OMS).