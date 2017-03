Objetos ilícitos sem controle nas prisões

Nova revista no Compaj encontra 1.678 objetos ilícitos e secretário de segurança culpa corrupção de servidores e falta de equipamentos para revistas pelo descontrole no acesso dos objetos

Compaj Exército, Polícia Militar, Polícia Civil e Umanizzare participaram da revista. Foto: Divulgação/ SSP-AM

Manaus - Mil seiscentos e setenta e oito objetos ilícitos, entre celulares, barras de ferro, facões, dinheiro e drogas foram retirados de dentro do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), ontem, após operação conjunta entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Exército. Essa foi a terceira revista realizada na unidade, após o massacre dos 56 detentos, no início deste ano. De acordo com o secretário da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Sérgio Fontes, a falta de equipamentos tecnológicos para fazer revistas e a corrupção dos servidores facilitam a entrada desses objetos nas penitenciárias.

O descontrole no acesso de materiais ilícitos nos presídios contrasta com os altos gastos do governo com o sistema penitenciário. No Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 7 de fevereiro, foi publicado a prorrogação de três contratos da Umanizzare Gestão Prisional e Serviços Ltda., por mais 12 meses, no valor total R$ 108.607.494,4, para serviços em presídios do Amazonas.

A Umanizzare é responsável pela gestão de cinco unidades prisionais no Amazonas, no Consórcio Pamas (Penitenciárias do Amazonas), com a LFG Locações e Serviços Ltda., entre eles, o Compaj.

José Melo elogiou a Umanizzare e disse que o contrato com empresa é “um modelo que sustenta as penitenciárias do Estado”. Ele disse, também, que o sistema é barato, contrapondo as informações do Ministério Público de Contas (MPC) de que o custo por preso, no Amazonas, pago à Umanizzare, é quase o dobro da média do País.

O grupo econômico ligado à Umanizzare doou R$ 1,5 milhão para a campanha eleitoral de Melo, segundo informou o jornal O Globo. Uma ação popular, movida por advogados de Manaus, pediu a suspensão do contrato e de pagamentos à Umanizzare, sustentando que ele gera danos ao patrimônio do Estado e que a empresa está no epicentro das ilegalidades que geraram a crise prisional no Estado.

Os contratos milionários da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) com a Umanizzare foram um dos poucos a não sofrer redução, mesmo após a publicação do Decreto de Melo, no dia 26 de fevereiro de 2015, determinando que os órgãos do Poder Executivo somente poderiam empenhar os valores da dotação inicial de seus orçamentos com a diminuição nos valores de seus contratos em todas as áreas.

De acordo com dados do portal da transparência do governo do Estado, em 2015, a Umanizzare recebeu R$ 199,9 milhões do governo do Estado. No ano passado, foram pagos R$ 326,3 milhões à empresa. Em um ano de crise em que o governo teve dificuldades para fechar as contas, a empresa recebeu 63,23% a mais, em 2016, do que no ano anterior.



Secretário culpa corrupção

Durante a revista, realizada ontem, foram empregados cerca de mil homens, do Exército, da Polícia Militar, Polícia Civil e da empresa Umanizzare, além de cães farejadores. Entre os 1.678 objetos ilícitos, estão 30 celulares, 49 facões, 28 porções de drogas, dois rádios comunicadores e mais 45 pedaços de ferro.

Questionado sobre a entrada de materiais ilícitos nos presídios, o secretário SSP-AM, Sérgio Fontes, disse que a corrupção é um dos principais fatores do problema e que ainda faltam equipamentos necessários para uma revista mais rigorosa. “Se eu soubesse como entra, não entrava mais, teríamos evitado. Agora a corrupção, certamente a corrupção, certamente a família dos presos, sem dúvida nenhuma”, afirmou.

Fontes disse que ainda faltam equipamentos necessários para realizar as revistas cumprindo as normas dos Direitos Humanos e que as pessoas se aproveitam do atual sistema para entrar com os materiais. “Nós ainda não temos todos os instrumentos necessários para fazer com que isso cesse. Nós estamos em um dilema diário. Não podemos fazer revista pessoal porque ela é intimidatória , não podemos subjugar... a pessoa se aproveita disso para colocar pra dentro o que deve e o que não deve”, afirmou. “Nós precisamos ainda de todos os equipamentos necessários para fazer com que a tecnologia nos permita, cumprindo as normas nacionais e internacionais do direitos humanos, evitar que entre [materiais ilícitas]. Enquanto esses equipamentos não estão, nós fazemos buscas constantes, sozinhos ou com o apoio do Marinha e do Exército”, completou.

Durante a revista de ontem, um grupo de 37 detentos ficou machucado após tentar impedir que policiais militares realizassem os procedimentos dentro do Compaj. De acordo com Sérgio Fontes, a PM usou bala de borracha para conter os detentos, que tentavam incitar outros presos a iniciarem um conflito.



Outras revistas

Durante o mês de janeiro, revistas encontraram materiais ilícitos no Compaj frequentemente. Em 22 de janeiro, revista encontrou celulares, munições e armas brancas.

No dia 10 de janeiro, um foragido foi encontrado escondido em forro do semiaberto durante revista na unidade, que encontrou, também, munições de calibre 38, drogas, dinheiro, celulares, aparelhos de TV, rádio de comunicação e armas brancas entre outros materiais.

Cinco dias após o massacre na unidade, revista apreendeu no local um rifle calibre 32, 56 porções de entorpecentes, 42 armas brancas (estoque), 24 celulares, uma balança de precisão, um roteador de internet, quatro baterias de celulares e diversos equipamentos como martelo, lanternas e terçados.

Somente entre os dias 5 e 27 de janeiro, foram apreendidos de dentro das unidades prisionais de Manaus, cerca de 1,5 mil objetos ilícitos. Deste total, 18% (272), segundo levantamento feita pelo DIÁRIO, foram celulares.



Gravações apontam apoio de ‘facção’ a Melo

Em matéria publicada no dia 8 de janeiro, o DIÁRIO revelou que o relatório final da pperação La Muralla, da Polícia Federal, aponta uma relação entre o governador do Amazonas, José Melo, e líderes da facção criminosa Família do Norte (FDN), apontada pela SSP-AM como a principal responsável pela chacina de 56 presos no dia 1º de janeiro, no Compaj. “Nossa ‘Faccao’ é ‘tao’ Franca... Que ‘nos’ elegemos foi um ‘govenado’... ‘So’ isso”. É o que mostra um trecho da conversa interceptada pela PF, com autorização judicial, entre os traficantes José Roberto Fernandes Barbosa, o ‘Zé Roberto’, e João Pinto Carioca, o ‘João Branco’, líderes da FDN.

Um ano antes das interceptações da PF, uma gravação feita dentro do Compaj, gravada uma semana antes das eleições para o segundo turno para o cargo de governador do Estado, mostra uma conversa entre o major da Polícia Militar (PM) Carliomar Barros Brandão, então subsecretário de Justiça e Direitos Humanos com Zé Roberto. Durante a conversa, o oficial pede apoio ao traficante para as eleições de 2014, em troca da “paz” dentro dos presídios de Manaus.

Sobre as gravações, a Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) respondeu que “o governador José Melo repudia a tentativa de lhe associar a supostas negociações com criminosos ou de ter usado forças policiais durante as eleições de 2014”.