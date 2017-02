Obra inacabada atrapalha o fluxo de veículos na rua Aires de Almeida, na Raiz

Obra virou alvo de reclamações de moradores na zona sul de Manaus. Foto: Gisele Rodrigues/Divulgação

Manaus - Uma obra virou alvo de reclamações, na Rua Aires de Almeida, no bairro da Raiz, na zona sul de Manaus. Segundo os moradores e comerciantes, a obra inacabada está atrapalhando o fluxo de veículos na via. De acordo com o pintor Edimar Silva, 35, a obra foi iniciada para desobstruir um bueiro que estava entupido, mas após a conclusão do serviço, o buraco não foi fechado.

A aposentada Maria Clara de Jesus, 60, reclamou da falta de manutenção na via, segundo ela, além da exposição ao perigo de acidentes o trânsito no bairro fica prejudicado com o buraco. “Como os carros e ônibus têm que desviar, eles acabam entrando na contramão, aí fica aquela fila de carro querendo passar. De manhã é o maior sufoco”, reclamou.

A REDE DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO questionou a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) sobre o problema, mas até a publicação desta matéria o órgão não se pronunciou.