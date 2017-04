Obra de revitalização causa problemas em ruas da zona norte

Principal via de acesso para o conjunto Manoa, na zona norte da capital, ruas do entorno estão deterioradas com a falta de recapeamento

Seminf garantiu que vai encaminhar ao distrito de obras responsável pela área, para que seja incluída na programação das próximas semanas. Foto: Sandro Pereira

Manaus - Após obra que revitalizou a Avenida Francisco Queiroz, principal via de acesso para o conjunto Manoa, na zona norte da capital, ruas do entorno estão deterioradas com a falta de recapeamento.

No bairro Colônia Santo Antônio, moradores da Rua Três afirmaram que durante o período em que a Avenida Francisco Queiroz estava interditada, os ônibus e caminhões utilizaram o trecho para desviar do trânsito.

Para o industriário, Marco Aurélio do Carmo, 47, esse foi o motivo para o asfalto da rua estar tão deteriorado. Um grande buraco na via, a poucos metros da avenida principal, já foi tapado pelos moradores mais de uma vez, segundo o industriário.

“Já fez aniversário esse buraco. Já quebramos uma parede aqui dentro da oficina para tampar um pouco, já jogamos seixo também. Senão estava maior. Como na época das obras essa rua virou passagem de ônibus e caminhão, ficou assim”, disse.

Para o lavador Francismar Ferreira, 49, as obras na avenida principal deviam ter alcançado as demais vias do bairro. “É buraco na rua toda, ao invés de arrumarem logo, terminaram e deixaram a rua desse jeito”, reclamou.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) garantiu que vai encaminhar ao distrito de obras responsável pela área, para que seja incluída na programação das próximas semanas.