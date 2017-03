Obstrução de calçada está entre as principais causas para demolições, em Manaus

Na última terça-feira (7), 18 boxes de uma feira clandestina na zona Leste foram demolido. Foto: Divulgação/Casa Militar

Manaus - O Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano (Implurb) realizou, em 2017, 15 demolições de obras irregulares na capital. Segundo o órgão, a obstrução da calçada está entre os principais problemas combatidos pelo órgão. No mesmo período no ano passado, 13 demolições foram realizadas pelo Implub, sendo mais da metade (7) em obras irregulares.

As demolições, segundo o Implurb, são penas administrativas, previstos na Lei 003 de 2014, do Código de Obras de Manaus. No Artigo 40 da legislação, o documento prevê que a demolição administrativa, parcial ou total, de uma obra ou edificação, será imposta nos casos de incompatibilidade com a legislação vigente que não admita regularização. As construções precisam buscar a autorização para o empreendimento junto ao Implurb.

Nos casos de risco para a segurança pública e em situações em que a obra ou edificação esteja em área ou logradouro público, como é o caso das residências montadas em áreas de invasão e da obstrução das calçadas, a destruição também está prevista, conforme informou o órgão.

A demolição administrativa poderá ser comunicada com antecedência de 24 horas da ação de demolição, segundo o código. Já no caso das obras que apresentem riscos, o Implurb informou, ainda, que, se o risco for iminente, a demolição é imediata, após a sua comprovação.

A ação de demolição, de acordo com o Implurb, tem que ser feita sem riscos à segurança pública e ao funcionamento dos sistemas urbanos e das redes de serviços públicos da cidade. A medida, conforme a assessoria de comunicação do órgão, é uma das últimas instâncias de sanção, utilizada principalmente em casos em que o proprietário não seguiu as primeiras recomendações, como, por exemplo, destruir por conta própria a obstrução da calçada.

Na última terça-feira (7), 18 boxes de uma feira clandestina na zona leste foram demolidos. A feira funcionava na Rua Evaristo Faustino, no conjunto José Bonifácio, bairro Colônia Santo Antônio.

De acordo com o instituto, a demolição da feira foi uma solicitação da Subsecretaria Municipal de Produção, Abastecimento, Feiras e Mercados (Subsempab) e recuperou cerca de 700 metros de calçada do local. Segundo o Implurb, os feirantes já tinham sido notificados em dezembro do ano passado.

Conforme o Implurb, as irregularidades são comuns em todas as zonas e bairros da cidade. De acordo com o órgão, para tentar sanar essas situações, há casos de operações específicas para reordenamento urbano, como os ocorridos nos conjuntos Ayapuá, Manôa, entre outros.

As denúncias podem ser feitas pelo Disque Ordem 161, um serviço gratuito que funciona em horário comercial, das 8h às 17h.