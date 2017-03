UEA oferece curso de Libras gratuito para a comunidade

A oferta faz parte do projeto ‘Escola de Libras da UEA’, coordenado pelo professor Marcos Roberto dos Santos. Foto: Divulgação

Manaus – A Universidade do Estado do Amazonas (UEA), por meio da Escola Normal Superior (ENS), oferece curso básico de Libras com 70 vagas para a comunidade. A capacitação é gratuita e as inscrições devem ser realizadas nos dias 6 e 7 de abril.

A inscrição deve ser feita na ENS, localizada na Avenida Djalma Batista, 2.470, bairro Chapada, ao lado do Amazonas Shopping, das 8h às 12h. A oferta do curso faz parte do projeto ‘Escola de Libras da UEA’, coordenado pelo professor Marcos Roberto dos Santos.

O curso básico terá duração de 40h, serão ofertadas vagas para o nível intermediário, avançado I e avançado II.

A capacitação faz parta da política da instituição de promover a inclusão social na sociedade, por meio da promoção de atividades de acessibilidade para pessoas que necessitam de atendimento e educação diferenciada. Mais informações podem ser obtidas pelo 3878-7721.