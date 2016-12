Ônibus perde freios, colide em poste e destrói muro de casa na zona norte de Manaus

Segundo a empresa, os freios do veículo pararam de funcionar no momento do acidente; uma mulher e uma criança ficaram presas dentro da casa

Acidente ocorreu na rua 83, conjunto Francisca Mendes, Bairro Cidade Nova. Foto: Patrick Marques

Manaus - Um ônibus de transporte para portadores de necessidades físicas da empresa 'Amazon Líder' perdeu o freio e colidiu com postes e o muro de uma casa, na rua 83, conjunto Francisca Mendes, Bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, na tarde desta terça-feira (27). Com o acidente, a motorista do ônibus sofreu ferimentos leves. Uma mulher e uma criança ficaram presas dentro da casa.

Uma vizinha da casa em que o ônibus colidiu, comentou que estava dentro de casa, quando ouviu um barulho alto, vindo da rua. "Quando saí de casa, vi o ônibus, o muro da vizinha no chão, os postes destruídos e os fios todos no chão", disse.

Um representante da empresa, o instrutor Evanildo Meira, esteve no local para constar o acidente. Segundo ele, a motorista havia concluído uma rota e estava sozinha no veículo, retornando para a garagem, quando o acidente aconteceu, por volta das 15h30.

Ainda de acordo como representante da empresa, a motorista colidiu porque o freio do ônibus parou de funcionar, quando descia a rua. "É uma ladeira e ela vinha descendo. Quando tentou frear aqui perto do fim da rua, o freio não funcionou e aconteceu o acidente", comentou.

Devido aos destroços dos muros e os fios dos postes, uma mulher e uma criança moradoras da residência ficaram presas. Policiais Militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), estiveram no local para isolar a área enquanto a perícia e a Manaus Energia para ajustarem os postes.

Evanildo informou ainda que, apesar do grande impacto do acidente, a motorista sofreu apenas um ferimento leve no rosto, conforme o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local para examiná-la.

Segundo Evanildo, a empresa "Amazon Líder" deve se responsabilizar pela reconstrução do que foi derrubado, da casa em que o ônibus colidiu.