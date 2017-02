Ônibus são incendiados por assaltantes, na zona norte, e param de rodar às 22h

Três ônibus foram incendiados após um assalto, no bairro Galileia, na noite desta quinta. Foto: Jucélio Paiva

Colaboração de Jucélio Paiva

Manaus - Três ônibus foram incendiados, na noite desta quinta-feira (23), durante um assalto em uma estação, localizada na Avenida Passarinho, conjunto Galiléia, bairro Monte das Oliveiras, zona norte da capital. Esse foi o segundo registro de ônibus do transporte público incendiado em menos de 24h, em Manaus. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informou que, a partir das 22h desta quinta-feira, os ônibus de todas as empresas serão recolhidos para as garagens, devido aos atos de vandalismo.

Os ônibus incendiados, nesta quinta-feira, são todos da linha 500, de modelo articulado. Segundo o motorista Julio Leandro Soares, 50, uma das vítimas do assalto, seis suspeitos chegaram à estação, por volta das 19h, e anunciaram o assalto. "Eles entraram nos dois primeiros ônibus e começaram a saquear, rendendo os motoristas e cobradores, e pegando os pertences deles e a renda dos veículos", disse.

Ainda segundo o motorista, os suspeitos mandaram os funcionários desceram dos veículos e começaram a jogar gasolina, ateando fogo em três ônibus. Um deles teve perda total, e dois tiveram as chamas contidas pelos motoristas e cobradores. Nenhum dos funcionários ficou ferido.

De acordo com o sargento Teixeira Costa, da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), quatro suspeitos foram vistos fugindo em duas motocicletas. Até o momento, ninguém foi localizado. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas ao local.

O Sinetram informou que, a partir das 22h de hoje, os ônibus de todas as empresas serão recolhidos para as garagens, por conta dos "atos de terrorismo contra os coletivos". No Terminal 4 e 5, na zona leste, os ônibus já estão sendo recolhidos, conforme relatos de funcionários dos locais.

Ônibus incendiado na zona leste

Nessa quarta-feira (22), um ônibus da linha 535 foi incendiado por um homem ainda não identificado. O caso aconteceu no bairro Armando Mendes, na Zona Leste. A polícia informou que o motorista do coletivo teria visto um homem ateando fogo no veículo e fugindo do local.