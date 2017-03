Ônibus tem princípio de incêndio na Avenida Constantino Nery, em Manaus 

Caso ocorreu na tarde desta quinta-feira. Foto: Divulgação/ Manaustrans

Manaus - Um princípio de incêndio foi registrado em um ônibus articulado da linha 652, no início da tarde desta quinta-feira (2), na faixa azul da Avenida Constantino Nery, no bairro São Geraldo, zona centro-sul de Manaus, conforme informou o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans).

Conforme o Manaustrans, o princípio de incêndio aconteceu às 13h25. O ônibus estava no sentido centro-bairro e, devido à ocorrência, precisou ser estacionado na faixa azul da avenida. Não foram registrados engarrafamentos na avenida durante a ação dos bombeiros..

Agentes de trânsito isolaram a faixa azul da via e o Corpo de Bombeiros do Amazonas foi acionado para conter as chamas. O soldado Denis Ferreira, da assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros do Amazonas, informou que uma Unidade de Resgate (UR) e uma viatura de combate a incêndio do tipo ABT-30 atenderam a ocorrência.