Ônibus voltam a circular em Manaus após atentados 

Na manhã desta sexta-feira, a frota do transporte público retornou a 100% de circulação. Foto: Eraldo Lopes

Manaus – Na manhã desta sexta-feira (24), a frota do transporte público retornou a 100% de circulação após atentados aos ônibus, segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram). Na noite de ontem (23), foram registrados quatro ataques contra ônibus em diferentes zonas de Manaus, conforme informou o órgão.

O prejuízo de um dos veículos incendiado, segundo o assessor jurídico do Sinetram, Fernando Borges, chega a um milhão de reais, devido a perda total.

Nas paradas de ônibus da zona leste de Manaus, o fluxo de pessoas estava acima do esperado nas primeiras horas da manhã. Para a auxiliar de serviços Joyciane de Lima, 20, os pontos de ônibus estavam lotados porque os passageiros temiam uma nova greve dos funcionários do sistema de transporte.

“Hoje o ônibus demorou. Eu vou para a parada às 5h, para ir para o T4 e não tem quase ninguém, hoje estava lotada. Acho que o pessoal acordou mais cedo para ver se não tinha greve, se não ia ter nenhum problema”, disse.

Ontem, os rodoviários se comprometeram a não realizar novas paralisações. Após audiência de conciliação entre Sinetram e o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM), a greve de ônibus anunciada para esta sexta-feira (24) foi suspensa. A reunião ocorreu na manhã desta quinta-feira no Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT).

Veículos incendiados

Segundo Fernando Borges, dois veículos do transporte público foram incendiados no Igarapé do Passarinho, na zona norte, onde um teve perda total e outro foi parcialmente danificado. Os ônibus eram articulados, da linha 500, empresa Eucatur.

Na quarta-feira (22), um ônibus da empresa Global Green também foi incendiado e teve perda total. Segundo o Sinetram, os ônibus voltam a operar normalmente nesta sexta-feira (24), até que a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) informe se vai ter alguma alteração na rotina ou não.