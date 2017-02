Operação autua 14 estabelecimentos por poluição sonora em Manaus

Os bares foram autuados por ausência de licença com muitas no valor de 51 UFMs (Unidade Fiscal do Município), equivalente a R$ 4,9 mil, e tiveram mesas de som e caixas amplificadoras apreendidas. Foto: Divulgação/ Semmas

Manaus - A Prefeitura de Manaus e a Polícia Civil realizaram na noite desta sexta-feira (3) e na madrugada deste sábado (4), uma operação de grande porte que resultou na autuação de 14 estabelecimentos, alvos de denúncias e processos relativos à poluição sonora. A maioria dos bares e casas de shows autuados fica na zona Norte de Manaus, nos bairros Cidade de Deus, Cidade Nova, Novo Aleixo e conjuntos Boas Novas e Viver Melhor.

A operação se estendeu até a madrugada e foi realizada conjuntamente pela Delegacia Especializada em Meio Ambiente, da Polícia Civil, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), responsável pelas autuações e apreensões de equipamentos sonoros, Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Batalhão Ambiental da Polícia Militar e Grupo Fera. O objetivo foi o de atender as demandas referentes às denúncias recebidas da população, bem como requisições do Ministério Público do Estado (MPE-AM).

Os bares foram autuados por ausência de licença com muitas no valor de 51 UFMs (Unidade Fiscal do Município), equivalente a R$ 4,9 mil, e tiveram mesas de som e caixas amplificadoras apreendidas. Um veículo flagrado em frente a um dos estabelecimentos foi autuado em 251 UFMs, R$ 24,9 mil. Todos os estabelecimentos eram reincidentes e receberam autos de interdição para uso de equipamentos sonoros sem o devido licenciamento.