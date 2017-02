Operação do Ipem fiscaliza postos de combustíveis flutuantes em Manaus 

Segundo o órgão, nesta primeira fiscalização do ano, alguns postos foram denunciados com suspeitas de irregularidades. Foto: Sandro Pereira

Bruna Chagas

Manaus – Um posto de combustível para barcos foi notificado após uma fiscalização do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), nesta quarta-feira (22). Segundo o órgão, nesta primeira fiscalização do ano, alguns postos foram denunciados com suspeitas de irregularidades. Os locais têm prazo de até 10 dias para corrigir os problemas ou poderão ser multados em até R$ 2 milhões.

De acordo com o diretor-presidente do Ipem/AM, Márcio André Brito, as fiscalizações ocorrem a cada 4 meses, sendo, ao todo, 21 pontões na orla de Manaus. As visitas duram, em média, 10 dias.

Dos postos fiscalizados na manhã de hoje, apenas um foi notificado por vazamento na mangueira da bomba medidora e risco de explosão. No mesmo posto, o Ipem-AM lacrou ainda bomba de abastecimento por apresentar uma variação acima do permitido em lei, conforme a Portaria do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), n. 23/1985.

"A Portaria do Inmetro determina um limite de até mais ou menos 100 ml, a cada 20 litros de produto fornecido e os postos que tiveram problemas de passar a quantidade paga pelo combustível precisam chamar as oficinas credenciadas pelo Ipem-AM para fazer a regulagem dessas bombas medidoras", explicou o presidente.

O Ipem recomenda que o consumidor observe se o ponteiro de combustível do carro mexeu ou não. Caso encontre irregularidades, o consumidor deve solicitar uma aferição da gerência do posto.

"Se ao abastecer, o consumidor perceber que o ponteiro do combustível não mexeu o que ele esperava, é preciso solicitar primeiramente uma aferição. Todo posto de gasolina de Manaus e interior do Estado tem uma medida de volume e um aferidor calibrado pelo Ipem-AM”, disse o diretor-presidente. “Esse ensaio tem que ser feito na hora e a leitura é simples, pois apenas o volume do combustível tem de chegar no ponto zero. Se tiver diferente do ponto zero, há indícios de irregularidades e tem de denunciar ao Ipem-AM".