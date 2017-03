Operação ‘Transporte Legal’ apreende 291 veículos ilegais em 15 dias

Dentre as infrações mais recorrentes está o transporte clandestino

Os 291 veículos apreendidos, desde a intensificação das blitze diárias, a partir da operação lançada no último dia 15. Foto: Gisele Rodrigues/ Arquivo-DA

Manaus - Em 15 dias da “Operação Transporte Legal”, coordenada pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), 291 veículos foram apreendidos por estarem fazendo serviço de transporte de forma irregular. Em comparação com o mesmo período do ano passado, de 15 a 30 de março, o aumento no número de apreensões em 480%.

As fiscalizações realizadas pela Prefeitura de Manaus, na área de transportes, durante todo o ano de 2016 resultaram no recolhimento de 831 veículos, com uma média mensal de 70 apreensões.

Os 291 veículos apreendidos, desde a intensificação das blitze diárias, a partir da operação lançada no último dia 15, correspondem a 35% do total de apreensões do ano passado.

Dentre as infrações mais recorrentes está o transporte clandestino. A realização de serviços de transporte não autorizados pela SMTU tem como penalidades, estabelecidas em lei, a apreensão do veículo e a aplicação de multa que varia de 15 a 40 Unidades Fiscais do Município (UFM), o que corresponde a R$ 1.497,60 a R$ 3.993,00. Esses valores dobram caso haja reincidência.

Outras infrações flagradas por fiscais da SMTU, durante as blitze, são condutores sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), veículos com restrição de furto/roubo, táxis clandestinos clonados utilizando TA (autorização) de outro táxi regularizado, dentre outras situações.

“Como órgão gestor é nossa obrigação cumprir a lei, por isso vamos ampliar ainda mais as nossas fiscalizações. Quando retiramos de circulação o veículo clandestino estamos beneficiando não apenas o operador regularizado, que busca aperfeiçoar os seus serviços, que faz investimentos, mas também a própria população que acaba correndo risco quando utiliza um condutor que nem sequer estar habilitado”, destacou o superintendente da SMTU, Audo Albuquerque da Costa.

Os resultados das operações realizadas nas últimas semanas foram bem recebidos pelos representantes de sindicatos e associações dos profissionais legalizados pela prefeitura. O presidente do Sindicato dos Mototaxistas de Manaus, Miguel Alves da Silva, parabenizou a fiscalização feita pela prefeitura. “Ficamos muito satisfeitos em ver acontecer uma ação desse tipo contra os ilegais. Sempre reivindicamos isso e agora estamos sendo atendidos. Nós trabalhamos de forma regularizada, investimos na nossa moto, na nossa capacitação não podemos ser prejudicados por ilegais que, muitas vezes, nem habilitação tem”, disse.