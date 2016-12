Operação 'Trenó' prende suspeitos de integrar quadrilha que roubava carros em Manaus

Operação que prendeu os suspeitos foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (21). Foto: Reinaldo Okita

Manaus - Seis pessoas foram presas e outras oito tiveram mandados de prisão cumpridos em unidades prisionais, na manhã desta quarta-feira (21), durante a operação 'Trenó', suspeitos de envolvimento em roubos de veículos em Manaus. Os suspeitos foram apresentados em uma coletiva de imprensa na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv).

De acordo com o delegado da Derfv, Péricles do Nascimento, as investigações sobre a quadrilha iniciaram há cinco meses e levou a operação 'Trenó'. Para a operação, seis pessoas foram presas na capital, além de seis detentos do Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM) e dois do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), que tiveram mandados de prisão cumpridos.

Dentre os presos estão Toryell da Silva Moura, 18, Alex Fabiano Oliveira Ribeiro, 30, Adonias Amorim Rodrigues Júnior, 25, Daniel Silva dos Santos, vulgo "Pezão", 29, Dhayse Raiane Silva Ribeiro, 24, e Thiago Cruz Simões, 28, que não cumpriam nenhuma pena. Já Oseias Wendel da Silva Viana, 25, Janderson da Costa Menezes, vulgo "Maluquinho", 22, Erick Bruno Seixas de Oliveira, 21, Marcos Junior Cruz Pimentel, 32, vulgo "Marquinho", Darlan Martins Santana, 23 e Jefferson da Silva Ramos, 22, vulgo "Toró" são detentos do CDPM. Sérgio Henrique da Cruz Correa, 26, vulgo "Serginho" e Eduardo da Silva Ramos, 20, vulgo "Dudu", são detentos do Ipat.

O delegado Péricles informou que a quadrilha atuava em diferentes segmentos. "Eles tinham uma equipe para roubar veículos, equipe que faz a falsificação de documentos, equipe que adultera chassis e placas desses veículos. É uma quadrilha bem articulada em que cada um tinha sua tarefa na execução", disse o delegado.

Durante as investigações, o delegado Péricles disse que a policia constou que a quadrilha tinha um comando, que vinha de dentro da cadeia, por "Maluquinho", "Toro" e "Serginho".

"Esse grupo roubavam veículos, os adulteravam, usavam para praticar assaltos e tentavam repassá-los depois. Há várias ramificações desse grupo criminoso", comentou o delegado Péricles.

O delegado Péricles informou ainda que a quadrilha já havia roubado dezenas de veículos, pela capital e a Derfv conseguiu recuperar cerca de 15 veículos roubados, durante os cinco meses de investigação.

Durante o cumprimento dos mandados de prisão, a polícia apreendeu cinco celulares, kit para adulterar chassis, placas de carros que seriam adulteradas e, com "Pezão", um revólver calibre 38, com seis balas foi apreendido. De acordo com o delegado Péricles, o suspeito disse que usava a arma para praticar os assaltos.

Os suspeitos devem responder pelos crimes de roubo majorado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, uso de documento falso e associação criminosa. Além desses crimes, "Pezão" também deve responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Os homens serão encaminhados para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM). Já Toryell e Dhayse, devem ser encaminhadas para o Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF).