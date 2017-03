Operação Transporte Legal apreende veículos irregulares na Avenida Torquato Tapajós

Os condutores irregulares têm, segundo a SMTU, os veículos guinchados e multa de R$ 1.500 à 4.500. Foto: Gisele Rodrigues

Manaus – A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) apreendeu, em 30 minutos da operação Transporte Legal na Avenida Torquato Tapajós, 15 veículos de transporte ilegal, na manhã desta quarta-feira (15). Entre as apreensões está um ônibus que fazia transporte de linha irregular. Os condutores irregulares têm, segundo a SMTU, os veículos guinchados e multa de R$ 1.500 à 4.500.

Desde às 6h30 foram abordadas, pela equipe de fiscalização da SMTU, vans de transportes escolar, táxis, mototáxis, ônibus, táxi-frete e outros tipos de transportes. A fiscalização deve continuar, segundo órgão, em outros pontos da cidade.

De acordo com o superintendente do órgão, coronel Audo Albuquerque, as fiscalizações para combater irregularidades nos serviços de transporte da capital não têm prazo para acabar.

"O objetivo é moralizar o sistema de transporte e acabar com o transporte irregular. A operação só vai terminar quando o transporte clandestino acabar", disse o superintendente.

A cooperação dos passageiros também é importante, segundo Albuquerque. O órgão alertou que a escolha de um veículo clandestino para o transporte compromete a segurança do passageiro.

"O foco também é, principalmente, na segurança. Estamos vendo veículos clandestinos com o tempo de vida útil avançado, pneu sem condições de uso e motoristas inabilitados", destacou Albuquerque.

Durante esta manhã, um ônibus de transporte ilegal de linha com, aproximadamente, 15 passageiros foi apreendido pelo órgão. Segundo a SMTU, os próprios passageiros confirmaram o pagamento da passagem.

Parado na blitz, o mototaxista Evangelista Silva afirmou que investiu cerca de R$ 15 mil para legalizar o serviço de transporte e considera injusto a livre circulação de motaxistas clandestinos.

De acordo com a SMTU, para retirar o veículo apreendido, o proprietário deverá pagar a multa de até R $ 4.500 e as diárias do parqueamento.

A passageira de um motáxi irregular, Heloisa Medeiros, 36, estava atrasado para o trabalho e reclamou do trânsito formado por causa da fiscalização.

"Agora nem sei como vou fazer. Eu sei que é para a segurança, da gente, que é passageiro, mas a pressa fala mais alto e a gente pega o primeiro que passa", relatou.

No ano passado, o órgão realizou 834 apreensões de veículos de transporte irregular. De acordo com o superintendente, a intensificação foi permitida este ano, devido ao remanejamento de servidores dentro do órgão e a parcerias com outros órgãos.