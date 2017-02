No AM, órgãos de segurança dão início à Operação Integrada para o Carnaval 2017

No Sambódromo, cerca de 30 câmeras de segurança serão utilizadas para monitorar a área. O Plano conta com a participação de 20 órgãos estaduais e municipais

Operação Integrada para o Carnaval 2017 segue até o dia 13 de março. Foto: Ney Mendes/Divulgação/SSP-AM

Manaus - Órgãos de Segurança deram início, nesta quinta-feira (9), à Operação Carnaval 2017, com a ativação do Sistema Integrado de Comando e Controle (SICC). A Operação prevê o monitoramento e fiscalização dos eventos carnavalescos em Manaus e no interior com atuação de aproximadamente dois mil servidores.

No Sambódromo, cerca de 30 câmeras de segurança serão utilizadas para monitorar as adjacências e perímetro do Centro de Convenções, além das que já fazem o monitoramento em toda a cidade. A Operação Integrada para o Carnaval 2017 segue até o dia 13 de março, com a desativação do SICC.

O Plano conta com a participação de 20 órgãos estaduais e municipais e é coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi).

Durante a reunião no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), o coronel Ricardo Gomes, chefe de departamento do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), destacou que a Operação vai atuar com uma Central de Integrada de Fiscalização (CIF) em Manaus.

"Queremos garantir um evento seguro para toda a população. Para isso vamos trabalhar com a Central Integrada de Fiscalização, funcionando nos horários específicos das bandas. Além disso, nos dois dias de desfiles das escolas de samba haverá uma base do CICC-Local no Sambódromo, para atender as demandas”, comentou.

O chefe de planejamento e operações da Polícia Militar, coronel Franclides Ribeiro, destacou que o efetivo da PM será reforçado também para as festividades no interior do Estado.