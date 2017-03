Ossada humana é encontrada na estrada do Puraquequara

De acordo com a PM, um morador do local encontrou a ossada e acionou a polícia

IML foi ao local para remover a ossada na noite desta segunda-feira. Foto: Jucélio Paiva

*Matéria atualizada às 21h05



Manaus - Uma ossada humana foi encontrada em uma área de mata na estrada do Puraquequara, no início da noite desta segunda-feira (6). Um crânio, parte da coluna vertebral e um fêmur foram levados para o setor de antropologia do Instituto Médico Legal (IML) para análise conforme informou o perito Fábio Vidal, do Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC).

De acordo com Vidal, a ossada aparenta ser de uma pessoa jovem, mas ainda não foi possível identificar o sexo. “A arcada dentária está boa. Aparentemente é de uma pessoa jovem, mas precisa ser analisada”, disse o perito que não informou quanto tempo o exame de antropologia deve durar para identificar a ossada.

Segundo a tenente Meirilane da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um morador do local encontrou a ossada e acionou a polícia por volta de 18h30. "O morador estava passando na via e avisou uma viatura da PM que passava pelo no local", disse

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) abriu um inquérito para investigar o caso.