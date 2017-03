Padeiro é preso com droga e arma de fogo na zona norte de Manaus

Segundo a PM, a prisão ocorreu após a polícia ter encontrado droga enterrada no quintal da casa onde ele morava. Uma arma caseira calibre 12 também foi encontrada no local

Jovem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - O padeiro Alex de Lima Aranths, 18, foi preso por policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), na tarde desta quinta-feira (9). De acordo com o capitão Renan Carvalho, a prisão ocorreu após a polícia ter encontrado droga enterrada no quintal da casa onde ele morava, na Comunidade Rio Piorini, do Colônia terra Nova, na zona norte de Manaus.

O capitão informou que a polícia chegou até o suspeito após ação conjunta com policiais do 16º Distrito Integrado de Polícia. Denúncias informavam que o rapaz estava vendendo droga. Ao chegarem na Travessa Paraná, os policiais encontraram 40 porções de cocaína com o suspeito.

Ainda segundo o capitão, após a prisão, Alex informou onde estava enterrado uma porção de maconha e uma arma caseira calibre 12. O jovem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.