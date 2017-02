Pais buscam desaparecidos há 3 meses e cobram informações sobre investigações 

Sete policiais militares permanecem presos por suspeita de envolvimento no desaparecimento de três jovens no dia 29 de outubro, mas não há sinais sobre o paradeiro do trio

Weverton, Rita e Alex estão desaparecidos desde a noite de 29 de outubro de 2016. Foto: Divulgação

Manaus - Três meses de dor por não saber o paradeiro do próprio filho. É como a diarista Arlete Martins Roque, 47, define os últimos 90 dias, quando, na noite de 29 de outubro de 2016, o filho dela, Alex Julio Roque de Melo, 25, desapareceu, juntamente com Rita de Cássia Castro, 19, e Weverton Marinho, 21, na Comunidade Grande Vitória, no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus. Os três jovens não foram mais encontrados. Dos dez policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) inicialmente presos e suspeitos de ter envolvimento no desaparecimento dos jovens, sete permanecem presos em quartéis da Polícia Militar (PM).

A angústia de Arlete é por não receber mais notícias sobre o andamento das investigações, já que o processo judicial da suspeita de envolvimento dos policiais militares no desaparecimento do trio segue em segredo de justiça, no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), segundo informou a assessoria de imprensa do tribunal. “Muita dor, porque é direito de uma mãe enterrar o próprio filho. Estou sem resposta e já faz três meses que tudo isso aconteceu”, afirmou a mãe de Alex.

A diarista disse que acionou a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil OAB Seccional Amazonas (OAB-AM) e a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE). No entanto, ela disse ainda não ter resposta sobre o andamento do processo. A reportagem tentou falar com o presidente da comissão de Direitos Humanos da OAB-AM, Epitácio Almeida, por telefone, mas as ligações não foram atendidas. A assessoria de imprensa da DPE-AM informou que o defensor público Roger Moreira de Queiroz, da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, vai recebê-la, na segunda-feira (6). “Dá uma revolta muito grande, porque ficamos sem resposta”, afirmou Arlete, acrescentando que já recorreu até a equipes de gabinete de deputados, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), para tentar fazer evoluir a busca por Alex, ou pelo corpo dele.

Em situação semelhante, estão os parentes dos outros dois desaparecidos, Rita e Weverton. Segundo Arlete, a mãe de Weverton, Iracilene Batista, 44, sofreu três Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC) e teve a saúde abalada depois do desaparecimento do filho. Por telefone, a reportagem tentou contato com Iracilene, mas as ligações não foram atendidas.

A mãe de Rita, a diarista Lindalva Castro, 44, disse que passou a receber ameaças constantes depois do desaparecimento da filha. Segundo ela, Rita não tinha envolvimento com nada de errado e é inocente. “Minha filha sempre foi inocente e não tem nem sinal do corpo dela. É muito triste. Agora parou mais, mas recebíamos muito trote sobre o paradeiro da minha filha”, afirmou a diarista, acrescentando que os familiares dela passaram, pelo menos, dois meses procurando pelo corpo de Rita, sem sucesso.

À reportagem, o delegado Ivo Martins, que era titular da DEHS à época do desaparecimento dos três jovens e ocupa atualmente o cargo de delegado-adjunto da Polícia Civil (PC) do Estado do Amazonas, informou que o caso foi repassado para a Justiça, ainda no ano passado. Segundo Martins, dez policiais militares chegaram a ser presos sob suspeita de envolvimento no desaparecimento dos jovens. Desses, segundo o delegado, oito foram, indiciados e sete seguem presos. A PM informou, por meio de assessoria de imprensa, que os sete policiais, que não tiveram os nomes revelados, encontram-se à disposição da Justiça em quartéis da corporação.