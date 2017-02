Paralisação de ônibus prejudica cerca de 20 mil pessoas em Manaus

De acordo com o Sinetram, o Sindicato dos Rodoviários impediu a saída de carros da empresa Líder durante a madrugada desta quarta-feira; a paralisação terminou por volta das 6h

Paralisação ocorreu durante a madrugada desta quarta-feira. Foto: Jair Araújo/ Arquivo-DA

Manaus - Uma paralisação de ônibus da empresa Líder Transportes, que opera na zona norte de Manaus, prejudicou cerca de 20 mil pessoas na manhã desta quarta-feira (15), segundo informações do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

De acordo com o Sinetram, a paralisação, que iniciou por volta das 4h e terminou por volta das 6h, ocorreu quando membros do Sindicato dos Rodoviários impediram a saída dos carros. O Sinetram informou que não se sabe o motivo da paralisação, pois a entidade e a empresa não foram notificadas.

A empresa Líder Transportes opera 21 linhas, com 85 ônibus em bairros da zona norte.