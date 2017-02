Paralisação parcial afeta 300 mil usuários do transporte público, diz Sinetram

As paradas estão lotadas na manhã de hoje. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - Cerca de 300 mil usuários do transporte público foram prejudicados com a paralisação dos rodoviários, na manhã desta terça-feira (21). Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), apenas 30% da frota de todas as empresas está operando, cerca de 400 carros dos 1350 que operam diariamente.

Em nota, o Sinetram informou que foi pego de surpresa e vai acionar a justiça para que as medidas cabíveis sejam tomadas.

Os rodoviários reividicam o pagamento do dissídio além do pagamento da quinzena, que deveria ter sido feito na segunda-feira (20).

Segundo o Sindicato dos Rodoviários, os trabalhadores pararam na manhã de hoje por atraso de salário

Foto: Sandro Pereira

O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira, informou que a paralisação dos ônibus ocorreu devido a uma atraso no pagamento do adiantamento salarial. Segundo Givancir, a greve não teve envolvimento com o Sindicato.

"Os trabalhadores que pararam, não foi o sindicato. O salário está atrasado dois dias, acontece que eles querem pagar só dia 23, mas os trabalhadores não aceitaram isso. As empresas alegam que não têm dinheiro, mas como isso pode acontecer se aumentou a passagem? Melhor voltar como tava então", disse.

Dos mais de 1.300 veículos da frota de transporte urbano, de acordo com Oliveira, 50% está paralisada. Ele confirmou ainda nova paralisação para a próxima sexta-feira (24). Além do atraso do vale salarial, previsto para o dia 20, o presidente da entidade afirmou que a dificuldade na negociação do reajuste salarial com as empresas ocorreu devido a retirada dos subsídios dados pelo Governo do Estado.

Na garagem da Global Green transportes, na zona leste de Manaus, os ônibus que atendem essa região estão parados.

Na Via Verde, somente 50% da frota está operando normalmente

Foto: Sandro Pereira

Sobre a volta da circulação dos ônibus da empresa Via Verde, Givancir afirmou que na empresa 70% havia parado no início da manhã e, agora, conta com somente 50% da frota operando normalmente.

“Se até sexta não tiver um acordo, poderá sim parar 70% da frota”, afirmou o presidente do sindicato.

População prejudicada

Apesar da espera de mais de uma hora no Terminal 5, no bairro São José, o pedreiro Edilson Silva, 64, não culpa os rodoviários. Na avaliação do passageiro, as empresas deveriam cumprir com a data do pagamento.

"Eu não culpo eles não. Porque também não é justo eles ficarem sem receber. Culpa é desses empresários. Só acho que não deviam fazer isso sem avisar, pelo menos avisar população já se programava. Hoje, se eu não for para o serviço, vou ter a diária descontada", lamentou.

Na Avenida Alameda Cosme Ferreira, os passageiros reclamaram da demora dos ônibus. De acordo com a manipuladora Dalva Tavares, 43, por causa da superlotação, os ônibus não estão parando para o embarque de passageiros.

"Acho um absurdo isso. A gente paga uma passagem cara para não usufruir do serviço, quem sofre mesmo é a gente que fica refém dessas greves", disse.

Desde às 5h da manhã tentando chegar no trabalho, o açougueiro Antônio Marcos, 55, precisou pegar dois ônibus e se disse surpreso com a greve. "Pra mim já é muito difícil, no dia a dia, chegar no trabalho, porque tenho que pegar dois ônibus para sair de casa. Eu moro no João Paulo e trabalho no Puraquequara. Agora, imagina durante a greve então?".

Em média, os usuários do transporte urbano relataram estarem esperando cerca de uma hora a mais que o tempo normal.