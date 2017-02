Parque Municipal do Idoso retorna suas atividades nesta terça-feira

Programa “Conviver”, no parque, retorna com atividades físicas, laborativas, recreativas, culturais, dentre outras, voltadas aos idosos

Parque Municipal do Idoso se destaca por levar qualidade de vida aos idosos. Foto: Divulgação/Semmasdh

Manaus - Executado nas dependências do Parque Municipal do Idoso (PMI), o programa “Conviver” retorna suas atividades nesta terça-feira (7). Beneficiando milhares de idosos todos os meses com atividades físicas, laborativas, recreativas, culturais, associadas e de educação para a cidadania, o programa completa 15 anos e preparou novidades para os usuários.

Durante a “Acolhida”, evento de boas vindas aos idosos veteranos e novatos, os usuários receberão um kit de 'Boas Vindas', que contará com uma squeeze e uma toalhinha de rosto, além de uma faixa com a marca do aniversário de 15 anos do espaço.

Desde sua fundação, em 22 de novembro de 2002, o Parque Municipal do Idoso vem se destacando por levar qualidade de vida aos idosos, com a prática diária de atividades físicas, sendo elas elaboradas para ajudar a combater doenças como hipertensão, obesidade, diabetes e também proporcionar uma melhor capacidade física e mental aos idosos.

Serviço

O que: Retorno das atividades do Parque Municipal do Idoso

Quando: Terça-feira, às 9h e às 14h

Onde: Rua Rio Mar, 1.324, Nossa Senhora das Graças