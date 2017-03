TCU pede regulamentação do confinamento e uso de animais silvestres por militares

Onça Juma foi abatida após participar da cerimônia de revezamento da tocha olímpica. Foto: Jair Araújo/Arquivo

Manaus - O Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou que o Ministério do Meio Ambiente (MMA), em conjunto com o Ministério da Defesa, adote medidas cabíveis para regulamentar o confinamento e uso de animais silvestres em mantenedouros e em atividades nas diversas organizações militares dos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. O TCU também indeferiu o pedido do Ministério Público junto ao TCU (MP-TCU) de proibir o uso de animais silvestres em eventos públicos até que a regulamentação da prática fosse concluída.

A determinação está no acórdão 2292/2017, assinado no último dia 7, pelo ministro-substituto André Luís de Carvalho, e ocorre oito meses após a repercussão internacional da morte de uma onça, conhecida como ‘Juma’, baleada após ter tentado atacar um militar no Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs), conforme o Comando Militar da Amazônia (CMA). A onça foi usada em cerimônia de revezamento da tocha olímpica, em Manaus.

No acórdão, o TCU determina que os comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica informem a atual situação de todos os criadouros de animais silvestres mantidos em suas diversas organizações militares, apresentando, quantidade e tipos de animais existentes, atentando para a regularização perante órgão ambiental competente.

O documento aponta, também, que os comandos apresentem plano de ação para o registro e controle de todos os animais silvestres recebidos ou mantidos pelas organizações militares, observando as condições de habitação nos “mantenedouros de fauna silvestre”.

Pelo acórdão, os ministros do TCU determinaram o envio de cópia das medidas, acompanhadas do relatório que o fundamenta, ao MMA, ao Ministério da Defesa, aos comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ao CMA, ao Centro de Instrução de Guerra na Selva e ao 1º Batalhão de Infantaria de Selva.