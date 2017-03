Pedestre se expõe ao perigo sob passarelas 

Na Avenida Djalma Batista, ultrapassar o gradil é comum. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - Pedestres aproveitam trechos danificados nas cerca de proteção em avenidas movimentadas de Manaus para fazer travessias perigosas. Colocadas para evitar a passagem em áreas de risco, segundo o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), os próprios pedestres danificam o gradil para encurtar o caminho e não utilizar as passarelas.

Um dos primeiros locais a receber a cerca de proteção, em 2012, a Avenida Djalma Batista, zona centro-sul de Manaus, já teve sua revitalização feita outras vezes, segundo o diretor de operações do Manaustrans, Raimundo Encarnação. Ainda assim, os vândalos atuam à noite no local para retirar parte da grade.

“Ali, nunca teve um acidente grave que retirasse aquela grade. Para não dizer que são vândalos, as pessoas fazem aquilo de madrugada, porque, de manhã cedo, já tem agente (de trânsito). Para mim, é falta de educação, acima de tudo”, disse Encarnação.

A dona de casa Marcilane de Castro, 22, conta que o descuido com a segurança é constante na avenida. Para ela, nem mesmo a pressa justifica que a população deixe de usar a passarela e a faixa sinalizada para pedestres para se arriscar. “Agorinha, passou um com criança no colo. Todo dia tem”, disse.

O mototaxista José da Penha, 52, criticou a falta de manutenção das grades. “A Prefeitura tem que consertar isso aí, também. Mas, mesmo assim, o povo atravessa, anda até o fim da grade para atravessar na saída do túnel, embaixo da passarela”, relatou.

Estrada da Ponta Negra

Na zona oeste, as grades de proteção colocadas na Avenida Coronel Teixeira (Estrada da Ponta Negra), no Nova Esperança, já foram arrancadas em acidentes, mas os pedestres também utilizam a área danificada para fazer a travessia perigosa.

Encarnação alertou para o intenso risco no local, localizado em uma curva de baixa visibilidade. “Ali, foi um acidente e a Seminf (Secretaria Municipal de Infraestrutura) deve consertar, em breve. O fluxo lá é menor, mas o local é perigoso. Fica numa área de declive”, afirmou o diretor.

O servidor público Ronny Pereira, 42, explica que, durante a travessia, os pedestres ainda saltam o ‘guard rail’ (defesa metálica usada para evitar o choque de veículos). “Fazem isso com preguiça de andar até a passarela”, disse.