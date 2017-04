Pedreiro é preso com três quilos de oxi e maconha na zona oeste de Manaus

Manaus - O pedreiro Fernando Pinedo Perez, 21, foi preso com três quilos de maconha e oxi, por volta das 18h30 do último sábado (1º), na Rua 15 de Dezembro, bairro Compensa, zona oeste de Manaus, de acordo com informações da assessoria de imprensa da Polícia Militar (PM).

Segundo a PM, durante diligências na região, Fernando Pinedo tentou correr quando percebeu a aproximação das viaturas da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que estavam em patrulhamento. Ele foi capturado e, durante a revista, os policiais apreenderam 15 papelotes de maconha, 51 porções de oxi e 71 trouxinhas de maconha.

Fernando foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).