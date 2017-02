Peixeiro é ferido com seis tiros em embarcação no bairro Educandos, em Manaus 

Dois homens chegaram ao local e atiraram em Marcelo Queiroz de Oliveira Silva Foto: Reprodução/ Caique Varella

Manaus - O peixeiro Marcelo Queiroz de Oliveira Silva, 32, o ‘Curubal’ foi ferido com seis tiros, na madrugada desta terça-feira (14), em uma embarcação, que estava nas margens do Rio Negro, no bairro Educandos, zona sul de Manaus, segundo informações de policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O motivo do crime é desconhecido para a polícia. A família dele acredita que o crime ocorreu por conta de inveja.

Conforme um policial, que pediu para não se identificar, dois homens encapuzados, chegaram ao local e atiraram na direção do peixeiro. Marcelo foi levado para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul, onde recebeu atendimento e teve alta médica.

A mulher de Marcelo, a dona de casa Sulamita Martins, 36, afirmou que o marido saiu para trabalhar na madrugada desta terça-feira, quando foi atacado pelos atiradores. “Creio que isso aconteceu por inveja. Não sei qual o motivo disso. Um amigo que encontrou ele na embarcação e avisou a nossa família”, contou a familiar.

O crime foi registrado no 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que investiga a tentativa de homicídio.