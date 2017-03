'Peruca' é preso suspeito de tráfico de drogas no Santo Agostinho

'Peruca' será encaminhado para a audiência de custódia. Foto: Divulgação

Manaus - Dionísio Marcelo Santos da Silva, 35, o 'Peruca', foi preso, na manhã desta sexta-feira (3). De acordo com o delegado do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Demetrius de Queiroz, o homem foi preso por suspeita de vender drogas, na casa onde morava, na Rua 1º de Maio, no bairro Santo Agostinho, zona oeste de Manaus.



O delegado informou que a polícia chegou ao suspeito após denúncias. De acordo com Demetrius, a polícia estava investigando o homem há seis dias, depois de receber informações de que ele estava vendendo drogas no local.



Por volta de 10h desta sexta-feira, os policiais foram a casa de Dionísio. No local, a polícia encontrou várias porções de drogas, entre maconha, tipo skunk, oxi e cocaína. Além do entorpecente, também foram apreendidos e apetrechos para embalagem e venda das entorpecentes.



O Dionísio foi apresentado no 8º DIP, onde foi autuado por tráfico de drogas e será encaminhado para a audiência de custódia.