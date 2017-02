Picape capota na Avenida Efigênio Salles de deixa sete pessoas feridas

O Manaustrans informou que a avenida ficou com o trânsito lento durante uma hora. Foto: Divulgação

Manaus – Sete pessoas ficaram feridas, na tarde deste domingo (19), no capotamento de uma picape, na Avenida Efigênio Salles, sentido bairro/Centro, no Aleixo, zona centro-sul de Manaus, de acordo com agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans).

Segundo policiais da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o motorista, que não teve o nome divulgado, dirigia um carro, modelo Strada, de cor verde e placa OAK-4759, quando perdeu o controle do veículo e causou o acidente de trânsito no local.

O Manaustrans informou que a avenida ficou com o trânsito lento durante uma hora. Entre os passageiros havia três crianças, de 2 a 7 anos, que foram encaminhadas para o Hospital e Pronto Socorro da Criança, na zona leste. Os adultos foram levados para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, zona centro-sul.

Seis ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fizeram o resgate das vítimas.

Conforme o Manaustrans, o carro envolvido no acidente foi retirado do local por familiares do motorista em um guincho particular.

O acidente de trânsito foi registrado no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul.