Plataforma de ensino do Google é inaugurada no Centro Educacional Século, em Manaus

Nova plataforma contará com equipamentos de última geração para auxiliar estudantes do centro de ensino. Proposta é gerar maior interatividade

Sistema vai beneficiar, neste primeiro momento, alunos do ensino fundamental e médio do centro de ensino. Foto: Jucélio Paiva

Manaus - O Centro Educacional Século inaugurou, na noite desta quinta-feira (23), a nova plataforma Google of Education (Google para educação), com equipamentos de última geração para auxiliar estudantes do centro de ensino. O diretor administrativo do Século, Daniel Areosa, informou que a proposta é proporcionar maior interatividade entre professores e alunos.

São seis salas de aulas equipadas com notebooks com a plataforma Google, que vai proporcionar maior interação e compartilhamento entre professores e alunos. A diretora acadêmica do Século, Mônica Hinkelmann, disse que o novo sistema de ensino vai beneficiar, neste primeiro momento, alunos do ensino fundamental e médio do centro.

A coordenadora pedagógica do centro, Nívia Carvalho, disse que inovação é uma proposta de ensino diferenciado. “O professor compartilha o material antes. Isso é uma nova tendência, e não precisa levar os alunos para dentro de um laboratório, porque na própria sala os alunos tem tudo acessível nos computadores”, disse.

O lançamento da nova plataforma de ensino contou com show sertanejo da dupla paulista Mateus e Natan, e a presença de pais e alunos.