Polícia de Coari busca por advogado suspeito de estelionato

Segundo a PC, advogado e vereador do município, Aldervan Souza Cordovil, apresentou pagamento forjado para liberar um outro vereador, que foi preso em 2016 suspeito de receptação

Suspeito foi indiciado no dia 23 de fevereiro por estelionato e encontra-se foragido. Foto: Divulgação/PC

Com colaboração de Íris Brasil

Manaus - Policiais civis da Delegacia de Coari (a 363 quilômetros da capital) realizaram diligências, nesta segunda-feira (27), em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedida pela Justiça de Coari contra o advogado e vereador do município de Coari, Aldervan Souza Cordovil. O suspeito foi indiciado no dia 23 de fevereiro por estelionato e encontra-se foragido.

Segundo a polícia de Coari, na condição de advogado, Aldervan apresentou, no dia 5 de agosto de 2016, na Delegacia de Coari, um comprovante de pagamento forjado (cheque sem fundo) relativo à fiança de R$ 17.610,00, arbitrada em favor do então vereador Márcio Silva de Almeida, suspeito de receptação de uma motocicleta que havia sido encontrada no sítio dele.

Até a publicação desta matéria, Aldervan não foi encontrado e é considerado foragido. Quem tiver informações pode ligar para a delegacia nos telefones: (97) 3561-3815 e (97) 98123-3791.