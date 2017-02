Polícia cumpre mandado de busca e apreensão na casa de ex-prefeito de Parintins

Mandados foram cumpridos na manhã desta sexta-feira (3). Foto: Divulgação

Parintins - Policiais militares e civis cumpriram na manhã desta sexta-feira (3), mandados de busca e apreensão a documentos da Prefeitura de Partintins, em cinco casas do município, incluindo a casa do ex-prefeito Alexandre da Carbrás (PSD), de acordo com informações do coronel da Polícia Militar (PM) Valadares Pereira, comandante do 11º Batalhão de Polícia de Parintins.

Segundo Valadares, os mandados foram expedidos pelo juiz Fábio César Olintho de Souza, da 1ª Comarca de Parintins. “Somente documentos da Prefeitura de Parintins foram apreendidos durante a ação. Esses documentos não foram repassados durante a transição dos prefeitos no começo deste ano”, disse o comandante.

Ainda conforme o coronel da PM, ninguém foi preso durante a operação e as informações sobre o teor dos documentos não foi divulgada.

A ação teve participação de oito policiais militares e investigadores da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Parintins.





Documentos foram apreendidos durante a ação

Foto: Divulgação/ Polícia Civil