Polícia Federal apreende 690 quilos de drogas em embarcação

O carregamento de entorpecentes foi encontrado nas proximidades do município de Maraã e quatro homens foram presos em flagrante

A droga estava escondida em um compartimento de um barco pesqueiro, no Rio Japurá. Foto: Divulgação/Polícia Federal

Manaus – Cerca de 690 quilos de drogas, entre maconha do tipo skunk e cocaína, foram apreendidos, no fim de semana, nas proximidades do município de Maraã (distante 632 quilômetros de Manaus), pela equipe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal.

Em nota, a PF informou que os entorpecentes estavam escondidos em um compartimento de um barco pesqueiro, no Rio Japurá. Durante a ação, quatro homens foram presos em flagrante e encaminhados ao presídio de Tefé (distante 674 km de Manaus), após serem indiciados por tráfico internacional de drogas e associação ao tráfico.

Ainda segundo a Polícia Federal, os presos informaram que a droga era de origem colombiana.