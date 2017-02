Polícia identifica seis suspeitos de incêndio em delegacia de Novo Aripuanã 

A ação dos envolvidos, segundo a polícia, foi para tentar linchar Luzinete de Castro Gama, que incendiou uma casa no município e causou a morte de um criança de 2 anos. Foto: Divulgação

Manaus – A Polícia Civil já identificou seis pessoas suspeitas de terem participado do incêndio causado na Delegacia de Novo Aripuanã (a 227 quilômetros de Manaus), na tarde da última terça-feira (7). De acordo com o delegado do Departamento de Polícia do Interior (DPI), Mariolino Brito, eles serão indiciados pelos crimes de dano ao patrimônio público e privado, tentativa de homicídio, incêndio criminoso, entre outros.

Conforme o delegado, a ação dos envolvidos foi para tentar linchar Luzinete de Castro Gama, 30. A mulher incendiou, durante a madrugada de segunda-feira (6), uma casa no município, que causou a morte de um criança de 2 anos. De acordo com Mariolino, a suspeita praticou o crime ao desconfiar que uma das moradores do imóvel estava mantendo relacionamento extraconjugal com o marido dela.

“Tudo isso ocorreu por causa de ciúmes. Revoltada por causa as suposta traição, ela foi até a casa onde as famílias estavam e incendiou. Isso resultou na morte de uma criança e deixou outras pessoas feridas, incluindo a mulher de quem ela suspeitava”, falou Mariolino.

O sargento Ailton Campo, que é avô de um menino de 5 anos que ficou ferido no incêndio, informou que os moradores da cidade ficaram revoltados depois de terem recebido a falsa informação de que uma outra criança de 9 meses, que também está internada, tinha morrido.

Os moradores foram até a delegacia, atearam fogo no prédio e, durante o incêndio, retiraram Luzinete e passaram a agredi-la e a jogá-la em meio aos carros incendiados por eles. Policiais militares da cidade conseguiram salvar a mulher, que foi socorrida e trazida para Manaus, onde segue internada em estado grave no Pronto-Socorro 28 de Agosto.

Na manhã desta quarta-feira (8), a Polícia Civil conseguiu identificar os principais líderes do motim que causou danos na delegacia, tentaram linchar Luzinete e queimou carros que estavam no pátio do DIP. “Identificamos alguns, mas ainda tem mais gente para chamarmos. Esses foram os que estavam à frente de toda a confusão”, disse Mariolino Brito.

De acordo com o delegado, todos serão indiciados pelos crimes de depredação ao patrimônio público e privado, tentativa de homicídio, incêndio criminoso e outros crimes que ainda estão sendo analisados. Além de Luzinete, o delegado da cidade Vinicius Melo também ficou ferido no incêndio.

Crianças queimadas

O sargento Almir Campos informou que todas as sete pessoas que estavam na casa queimada por Luzinete ficaram feridas. Além do menino de 2 anos que morreu, o neto dele, de 5 anos, a ex-nora dele, a irmã dela, e uma sobrinha de nove meses também ficaram com queimaduras.

“Meu neto, a tia dele, e a prima de nove meses estão em Manaus. Meu netinho está em um hospital da zona sul, mas apresenta quadro estável. A tia dele, que é acusada de ter um caso com o marido da incendiária, está mais grave. Já a filha dela, que está em um hospital na Compensa, também está com queimaduras graves”, afirmou o sargento.

Boletim Médico

De acordo com a assessoria do Pronto-Socorro 28 de Agosto, Luzinete teve queimaduras em 20% por corpo e queimaduras nas vias aéreas, além de apresentar traumatismo craniano. Ela está internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UIT) do Centro de Tratamento para Queimados (CTQ).

Outra vítima que está no Pronto-Socorro 28 de Agosto é uma das moradoras da casa queimada por Luziente. Ela está com 55% do corpo queimado, mas apresenta quadro de saúde estável.